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Тайвань передав мільйон доларів на допомогу українським біженцям у Польщі

24 грудня 2023 03:31
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Тайвань передав мільйон доларів на допомогу українським біженцям у Польщі - куди підуть кошти та хто їх отримає
Прапор Тайваню. Фото: Вікіпедія
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Тайвань спільно з "Альянсом польських метрополій" створив фонд допомоги українським біженцям у Польщі. Вже передано один мільйон доларів.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Тайваню. 

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Куди будуть направлені кошти

Відомо, що кошти підуть на поліпшення умов проживання біженців у Польщі, покращення освіти для українських дітей та молоді.

Також вони будуть направлені на підготовку до майбутнього повернення біженців до України після війни.

Як отримати допомогу

Для цього польські міста мають надати Асоціації заявки з конкретними проєктами для українських біженців, які в подальшому розглядатимуться й затверджуватимуться відбірковою комісією.

До слова, представниця Тайваню зазначила, що створення фонду допомоги демонструє тверду прихильність й турботу Тайваню про Україну.

Острів вже передав на допомогу Україні понад 40 мільйонів доларів та близько 600 тонн гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, у перший рік повномасштабного вторгнення Польща виявилася провідником серед країн, що надають притулок українцям. Близько 42% біженців знайшли пристановище саме на території цієї держави. Негромадські організації, долучившись до допомоги українцям, внесли значний внесок, виділивши 8,6 млрд євро для різних потреб.

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