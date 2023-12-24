Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Тайвань передал миллион долларов на помощь украинским беженцам в Польше arrow

Тайвань передал миллион долларов на помощь украинским беженцам в Польше

24 декабря 2023 03:31
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Тайвань передал миллион долларов на помощь украинским беженцам в Польше - куда пойдут деньги и кто их получит
Флаг Тайваня. Фото: Википедия
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Тайвань совместно с "Альянсом польских метрополий" создал фонд помощи украинским беженцам в Польше. Уже передано один миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Тайваня.

Читайте также:

Куда будут направлены средства

Известно, что средства будут направлены на улучшение условий проживания беженцев в Польше, улучшение образования для украинских детей и молодежи.

Также они пойдут на подготовку к предстоящему возвращению беженцев в Украину после войны.

Как получить помощь

Для этого польские города должны предоставить Ассоциации заявки с конкретными проектами для украинских беженцев, которые будут в дальнейшем рассматриваться и утверждаться отборочной комиссией.

К слову, представительница Тайваня отметила, что создание фонда помощи демонстрирует твердую приверженность и заботу Тайваню об Украине.

Остров уже передал на помощь Украине более 40 миллионов долларов и около 600 тонн гуманитарных грузов.

Напомним, в первый год полномасштабного вторжения Польша оказалась проводником среди стран, предоставляющих убежище украинцам. Около 42% беженцев обнаружили пристанище именно на территории этого государства. Необщественные организации, приобщившись к помощи украинцам, внесли значительный вклад, выделив 8,6 млрд евро для различных нужд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме