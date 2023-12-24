Тайвань передал миллион долларов на помощь украинским беженцам в Польше - куда пойдут деньги и кто их получит

Флаг Тайваня. Фото: Википедия

Тайвань совместно с "Альянсом польских метрополий" создал фонд помощи украинским беженцам в Польше. Уже передано один миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Тайваня.

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Куда будут направлены средства

Известно, что средства будут направлены на улучшение условий проживания беженцев в Польше, улучшение образования для украинских детей и молодежи.

Также они пойдут на подготовку к предстоящему возвращению беженцев в Украину после войны.

Как получить помощь

Для этого польские города должны предоставить Ассоциации заявки с конкретными проектами для украинских беженцев, которые будут в дальнейшем рассматриваться и утверждаться отборочной комиссией.

К слову, представительница Тайваня отметила, что создание фонда помощи демонстрирует твердую приверженность и заботу Тайваню об Украине.

Остров уже передал на помощь Украине более 40 миллионов долларов и около 600 тонн гуманитарных грузов.

Напомним, в первый год полномасштабного вторжения Польша оказалась проводником среди стран, предоставляющих убежище украинцам. Около 42% беженцев обнаружили пристанище именно на территории этого государства. Необщественные организации, приобщившись к помощи украинцам, внесли значительный вклад, выделив 8,6 млрд евро для различных нужд.