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У Данії зробили несподівану заяву про повернення українських біженців додому

23 грудня 2023 03:59
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Данії зробили несподівану заяву про повернення українських біженців додому
Українці біженці за кордоном. Фото: Державна міграційн служба України.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українці продовжують виїжджати за кордон через російську агресію. Одна з країн, які прийняла біженців — Данія. Утім, там хочуть, щоб наші громадяни повернулися додому лише тоді, коли в країні "настане мир". 

Відповідну заяву зробив міністр імміграції та інтеграції Данії Коре Дюбвад, передає Ritzau.

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Як пояснив Дюбвад, наразі в Данії зареєстровані трохи більш, ніж 30 тисяч українців, що виїхали після лютого 2022 року.

"Данія розглядає перебування біженців у своїй країні як тимчасове, "незалежно від того, звідки люди приїхали", хоча, додав міністр, українці "культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу", — йдеться в повідомленні.

Водночас він каже, що українська сторона неодноразово заявляла про бажання повернути додому всіх українських біженців.

"І ми повинні це поважати", — додав він.

Зокрема в Данії до 2025 року діє закон, який гарантує українцям дозвіл на проживання та доступ до ринку праці поза загальними правилами надання притулку.

Нагадаємо, у перший рік повномасштабного вторгнення Польща виявилася провідником серед країн, що надають притулок українцям. Близько 42% біженців знайшли пристановище саме на території цієї держави. Негромадські організації, долучившись до допомоги українцям, внесли значний внесок, виділивши 8,6 млрд євро для різних потреб.

 

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