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В Дании сделали неожиданное заявление о возвращении украинских беженцев домой

23 декабря 2023 03:59
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Дании сделали неожиданное заявление о возвращении украинских беженцев домой
Украинцы беженцы за границей. Фото: Государственная миграционная служба Украины.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинцы продолжают уезжать за границу из-за российской агрессии. Одна из стран, принявших беженцев — Дания. Впрочем, там хотят, чтобы наши граждане вернулись домой только тогда, когда в стране "настанет мир".

Соответствующее заявление сделал министр иммиграции и интеграции Дании Коре Дюбвад, передает Ritzau.

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Как пояснил Дюбвад, в настоящее время в Дании зарегистрировано чуть более 30 тысяч украинцев, выехавших после февраля 2022 года.

"Дания рассматривает пребывание беженцев в своей стране как временное, "независимо от того, откуда люди приехали", хотя, добавил министр, украинцы "культурно более близки к нам, чем люди с Ближнего Востока", — говорится в сообщении.

В то же время, он говорит, что украинская сторона неоднократно заявляла о желании вернуть домой всех украинских беженцев.

"И мы должны это уважать ", — добавил он.

В частности, в Дании до 2025 года действует закон, гарантирующий украинцам разрешение на проживание и доступ к рынку труда вне общих правил предоставления убежища.

Напомним, в первый год полномасштабного вторжения Польша оказалась проводником среди стран, предоставляющих убежище украинцам. Около 42% беженцев обнаружили пристанище именно на территории этого государства. Необщественные организации, приобщившись к помощи украинцам, внесли значительный вклад, выделив 8,6 млрд. евро для различных нужд.

 

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