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Головна Новини дня Таємниця смерті угорця з ТЦК — що каже медбрат лікарні

Таємниця смерті угорця з ТЦК — що каже медбрат лікарні

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 00:51
Угорський медбрат розповів про причини смерті земляка після візиту до ТЦК
Медбрат та боєць ЗСУ Золтан Ражо. Фото: Кадр з репортажу Euronews

Медичний працівник, який працював у лікарні, де помер угорець Йожеф Шебештьєн, стверджує, що на його тілі не було слідів побоїв. Влада Угорщини, а саме прем'єр Віктор Орбан, звинувачують закарпатське ТЦК у вбивці земляка. 

Медбрат, угорець Золтан Ражо, який воював у складі ЗСУ, повідомив Euronews про причини смерті Йожефа Шебештьєна.

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Про що свідчить Золтан Ражо

Згідно зі свідченнями Ражо, він бачив Шебештьєна на вулиці, коли той нібито перебував у Будапешті, та згодом зустрів його вже в лікарні. На момент смерті пацієнта Ражо працював у сусідній палаті.

Колеги Ражо, інші медики, сказали, що Шебештьєн помер внаслідок відриву тромбу, який потрапив у серцеву артерію. В результаті цього він упав у ванні.

Ражо, етнічний угорець, що захищав Україну від рашистів під Бахмутом разом з нинішнім послом України в Угорщині Федором Шандором, також підтвердили відсутність слідів побоїв на тілі пацієнта, оскільки його оглядали декілька разів до перекладання в палату.

Нагадаємо, що Угорщина стверджує, що військовослужбовці ТЦК нібито схопили угорця, посадили його в автомобіль, відвезли до центру комплектування та побили його там залізним прутом.

Угорські ЗМІ подають різні версії подій, але всі вони сходяться на тому, що Шебештьєн помер саме від наслідків побоїв.

Нагадаємо, Угорщина запровадила санкції проти трьох українських військових. Це сталося через смерть етнічного угорця на Закарпатті.

Також ми писали, що через смерть Йозефа Шебештьєна викликали українського посла Федора Шандора. Також цю інформацію підтвердив Левенте Мадяр.

Угорщина побиття війна в Україні ТЦК та СП травма
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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