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Тайна смерти венгра из ТЦК — что говорит медбрат больницы

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 00:51
Венгерский медбрат рассказал о причинах смерти земляка после визита в ТЦК
Медбрат и боец ВСУ Золтан Ражо. Фото: Кадр из репортажа Euronews

Медицинский работник, который работал в больнице, где умер венгр Йожеф Шебештьен, утверждает, что на его теле не было следов побоев. Власти Венгрии, а именно премьер Виктор Орбан, обвиняют закарпатское ТЦК в убийце земляка.

Медбрат, венгр Золтан Ражо, который воевал в составе ВСУ, сообщил Euronews о причинах смерти Йожефа Шебештьена.

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Согласно показаниям Ражо, он видел Шебештьена на улице, когда тот якобы находился в Будапеште, и впоследствии встретил его уже в больнице. На момент смерти пациента Ражо работал в соседней палате.

Коллеги Ражо, другие медики, сказали, что Шебештьен умер в результате отрыва тромба, который попал в сердечную артерию. В результате этого он упал в ванне.

Ражо, этнический венгр, защищавший Украину от рашистов под Бахмутом вместе с нынешним послом Украины в Венгрии Федором Шандором, также подтвердили отсутствие следов побоев на теле пациента, поскольку его осматривали несколько раз до перекладывания в палату.

Напомним, что Венгрия утверждает, что военнослужащие ТЦК якобы схватили венгра, посадили его в автомобиль, отвезли в центр комплектования и избили его там железным прутом.

Венгерские СМИ подают разные версии событий, но все они сходятся на том, что Шебештьен умер именно от последствий побоев.

Напомним, Венгрия ввела санкции против трех украинских военных. Это произошло из-за смерти этнического венгра на Закарпатье.

Также мы писали, что из-за смерти Йозефа Шебештьен вызвали украинского посла Федора Шандора. Также эту информацию подтвердил Левенте Мадьяр.

Венгрия избиение война в Украине ТЦК и СП травма
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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