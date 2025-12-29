Відео
Головна Новини дня Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень

Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 22:58
Світло на завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень електроенергії
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

ДТЕК повідомила про графіки екстрених відключення електроенергії. Це сталося внаслідок атак Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у понеділок, 29 грудня.

Читайте також:

Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень - фото 1

Відключення по Києву та області

ДТЕК опублікувала графіки відключень для правого берегу Києва на 30 грудня. Компанія нагадує, що на Лівому березі продовжують діяти  екстрені відключення — ситуація зі світлом на ньому не дозволяє повернутись до графіків відключень. Це стосується жителів Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів.  Відомо, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки РФ. 

Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень - фото 2

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — повідомляє ДТЕК.

Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень - фото 3

Для Київщини теж відомі графіки відключень на 30 грудня. ДТЕК нагадала, що у Броварському та Бориспільському районах області досі тривають екстрені відключення. А у Вишгородському районі без світла — понад 9 тисяч родин, а відновлювальні роботи тривають третю добу.

Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень - фото 4

Нагадаємо, що в "Укренерго" повідомили: 30 грудня в більшості регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії

Раніше ми також інформували, яку зарядну станцію обрати для коротких відключень світла. Портативна зарядна станція Bluetti Elite 10 може стати зручним варіантом.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
