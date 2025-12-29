Світло на завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень електроенергії

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

ДТЕК повідомила про графіки екстрених відключення електроенергії. Це сталося внаслідок атак Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у понеділок, 29 грудня.

Реклама

Читайте також:

Відключення по Києву та області

ДТЕК опублікувала графіки відключень для правого берегу Києва на 30 грудня. Компанія нагадує, що на Лівому березі продовжують діяти екстрені відключення — ситуація зі світлом на ньому не дозволяє повернутись до графіків відключень. Це стосується жителів Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів. Відомо, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки РФ.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — повідомляє ДТЕК.

Для Київщини теж відомі графіки відключень на 30 грудня. ДТЕК нагадала, що у Броварському та Бориспільському районах області досі тривають екстрені відключення. А у Вишгородському районі без світла — понад 9 тисяч родин, а відновлювальні роботи тривають третю добу.

Нагадаємо, що в "Укренерго" повідомили: 30 грудня в більшості регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії.

Раніше ми також інформували, яку зарядну станцію обрати для коротких відключень світла. Портативна зарядна станція Bluetti Elite 10 може стати зручним варіантом.