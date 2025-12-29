Графіки відключення світла 30 грудня — попередження Укренерго

Генератор. Фото: Reuters

У вівторок, 30 грудня, в більшості регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Реклама

Читайте також:

Завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла

Причиною застосування обмежень стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від навантаження на систему та результатів відновлювальних робіт. Актуальний час і обсяг відключень для конкретної адреси споживачам рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також українців закликають ощадливо користуватися електроенергією у години, коли світло подається за графіком, аби зменшити навантаження на енергосистему.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, раніше нардеп розповідав, чи можливі відключення світла в новорічну ніч.

А також українцям дали пораду, яку зарядну станцію краще обрати при коротких відключення світла.