Графіки відключення світла 30 грудня — попередження Укренерго

Більшість регіонів завтра будуть без світла — прогноз Укренерго
У вівторок, 30 грудня, в більшості регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомили в "Укренерго".
Завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла
Причиною застосування обмежень стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від навантаження на систему та результатів відновлювальних робіт. Актуальний час і обсяг відключень для конкретної адреси споживачам рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Також українців закликають ощадливо користуватися електроенергією у години, коли світло подається за графіком, аби зменшити навантаження на енергосистему.
