Україна
Більшість регіонів завтра будуть без світла — прогноз Укренерго

Більшість регіонів завтра будуть без світла — прогноз Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 20:18
Графіки відключення світла 30 грудня — попередження Укренерго
Генератор. Фото: Reuters

У вівторок, 30 грудня, в більшості регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Читайте також:

Завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла

Причиною застосування обмежень стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від навантаження на систему та результатів відновлювальних робіт. Актуальний час і обсяг відключень для конкретної адреси споживачам рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також українців закликають ощадливо користуватися електроенергією у години, коли світло подається за графіком, аби зменшити навантаження на енергосистему.

Графіки відключення світла 30 грудня
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, раніше нардеп розповідав, чи можливі відключення світла в новорічну ніч.

А також українцям дали пораду, яку зарядну станцію краще обрати при коротких відключення світла.

електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
