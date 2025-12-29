Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Большинство регионов завтра будут без света — прогноз Укрэнерго

Большинство регионов завтра будут без света — прогноз Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 20:18
Графики отключения света 30 декабря — предупреждение Укрэнерго
Генератор. Фото: Reuters

Во вторник, 30 декабря, в большинстве регионов Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Реклама
Читайте также:

Завтра в Украине будут действовать графики отключения света

Причиной применения ограничений стали последствия массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики отмечают, что ситуация может меняться в зависимости от нагрузки на систему и результатов восстановительных работ. Актуальное время и объем отключений для конкретного адреса потребителям рекомендуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда свет подается по графику, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Графіки відключення світла 30 грудня
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ранее нардеп рассказывал, возможны ли отключения света в новогоднюю ночь.

А также украинцам дали совет, какую зарядную станцию лучше выбрать при коротких отключениях света.

электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации