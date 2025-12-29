Графики отключения света 30 декабря — предупреждение Укрэнерго

Генератор. Фото: Reuters

Во вторник, 30 декабря, в большинстве регионов Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причиной применения ограничений стали последствия массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики отмечают, что ситуация может меняться в зависимости от нагрузки на систему и результатов восстановительных работ. Актуальное время и объем отключений для конкретного адреса потребителям рекомендуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда свет подается по графику, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, ранее нардеп рассказывал, возможны ли отключения света в новогоднюю ночь.

А также украинцам дали совет, какую зарядную станцию лучше выбрать при коротких отключениях света.