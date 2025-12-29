Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Свет завтра в Киеве и области — графики экстренных отключений

Свет завтра в Киеве и области — графики экстренных отключений

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 22:58
Свет на 30 декабря в Киеве и Киевской области — графики экстренных отключений электроэнергии
Отключение света. Фото: Новини.LIVE

ДТЭК сообщила о графиках экстренных отключений электроэнергии. Это произошло в результате атак России по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в понедельник, 29 декабря.

Реклама
Читайте также:

Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень - фото 1

Отключения по Киеву и области

ДТЭК опубликовало графики отключений для правого берега Киева на 30 декабря. Компания напоминает, что на Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения — ситуация со светом на нем не позволяет вернуться к графикам отключений. Это касается жителей Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов. Известно, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированной атаки РФ.

Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень - фото 2

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — сообщает ДТЭК.

Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень - фото 3

Для Киевской области тоже известны графики отключений на 30 декабря. ДТЭК напомнила, что в Броварском и Бориспольском районах области до сих пор продолжаются экстренные отключения. А в Вышгородском районе без света — более 9 тысяч семей, а восстановительные работы продолжаются третьи сутки.

Світло завтра у Києві та Київщині — графіки екстрених відключень - фото 4

Напомним, что в "Укрэнерго" сообщили: 30 декабря в большинстве регионов Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии.

Ранее мы также информировали, какую зарядную станцию выбрать для коротких отключений света. Портативная зарядная станция Bluetti Elite 10 может стать удобным вариантом.

Киев Киевская область ДТЭК отключения света графики отключений света
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации