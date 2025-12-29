Свет на 30 декабря в Киеве и Киевской области — графики экстренных отключений электроэнергии

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

ДТЭК сообщила о графиках экстренных отключений электроэнергии. Это произошло в результате атак России по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в понедельник, 29 декабря.

Реклама

Читайте также:

Отключения по Киеву и области

ДТЭК опубликовало графики отключений для правого берега Киева на 30 декабря. Компания напоминает, что на Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения — ситуация со светом на нем не позволяет вернуться к графикам отключений. Это касается жителей Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов. Известно, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированной атаки РФ.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — сообщает ДТЭК.

Для Киевской области тоже известны графики отключений на 30 декабря. ДТЭК напомнила, что в Броварском и Бориспольском районах области до сих пор продолжаются экстренные отключения. А в Вышгородском районе без света — более 9 тысяч семей, а восстановительные работы продолжаются третьи сутки.

Напомним, что в "Укрэнерго" сообщили: 30 декабря в большинстве регионов Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии.

Ранее мы также информировали, какую зарядную станцию выбрать для коротких отключений света. Портативная зарядная станция Bluetti Elite 10 может стать удобным вариантом.