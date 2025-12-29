Свет на 30 декабря в Киеве и Киевской области — графики экстренных отключений электроэнергии

Свет завтра в Киеве и области — графики экстренных отключений
ДТЭК сообщила о графиках экстренных отключений электроэнергии. Это произошло в результате атак России по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в понедельник, 29 декабря.
Отключения по Киеву и области
ДТЭК опубликовало графики отключений для правого берега Киева на 30 декабря. Компания напоминает, что на Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения — ситуация со светом на нем не позволяет вернуться к графикам отключений. Это касается жителей Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов. Известно, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированной атаки РФ.
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — сообщает ДТЭК.
Для Киевской области тоже известны графики отключений на 30 декабря. ДТЭК напомнила, что в Броварском и Бориспольском районах области до сих пор продолжаются экстренные отключения. А в Вышгородском районе без света — более 9 тысяч семей, а восстановительные работы продолжаются третьи сутки.
Напомним, что в "Укрэнерго" сообщили: 30 декабря в большинстве регионов Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии.
Ранее мы также информировали, какую зарядную станцию выбрать для коротких отключений света. Портативная зарядная станция Bluetti Elite 10 может стать удобным вариантом.
Читайте Новини.LIVE!