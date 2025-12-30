Відключення світла 31 грудня - графіки Укренерго

Працівник енергокомпанії. Фото: ДТЕК

У середу, 31 грудня, в більшості регіонів України планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії. А також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Графіки відключень 31 грудня

Обмеження вводяться у зв’язку з наслідками чергових ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — говориться у повідомленні.

Громадян також закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії та використовувати її ощадливо у періоди, коли світло подається за графіком.

Нагадаємо, що голова Держенергонагляду Анатолій Замулко заявив, що у новорічну ніч діятимуть стандартні графіки погодинних відключень електроенергії.

