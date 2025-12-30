Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Світло вимикатимуть у більшості регіонів — графіки від Укренерго

Світло вимикатимуть у більшості регіонів — графіки від Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 21:22
Відключення світла 31 грудня - графіки Укренерго
Працівник енергокомпанії. Фото: ДТЕК

У середу, 31 грудня, в більшості регіонів України планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії. А також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Реклама
Читайте також:
Світло вимикатимуть у більшості регіонів — графіки від Укренерго - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Графіки відключень 31 грудня

Обмеження вводяться у зв’язку з наслідками чергових ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — говориться у повідомленні.

Громадян також закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії та використовувати її ощадливо у періоди, коли світло подається за графіком. 

Нагадаємо, що голова Держенергонагляду Анатолій Замулко заявив, що у новорічну ніч діятимуть стандартні графіки погодинних відключень електроенергії. 

А до цього стало відомо, яких правил безпеки потрібно дотримуватися при використанні зарядних станцій.

сфера енергетики Укренерго енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації