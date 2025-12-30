Відключення світла 31 грудня - графіки Укренерго

Світло вимикатимуть у більшості регіонів — графіки від Укренерго
У середу, 31 грудня, в більшості регіонів України планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії. А також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомили в "Укренерго".
Графіки відключень 31 грудня
Обмеження вводяться у зв’язку з наслідками чергових ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — говориться у повідомленні.
Громадян також закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії та використовувати її ощадливо у періоди, коли світло подається за графіком.
Нагадаємо, що голова Держенергонагляду Анатолій Замулко заявив, що у новорічну ніч діятимуть стандартні графіки погодинних відключень електроенергії.
