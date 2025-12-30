Отключение света 31 декабря - графики Укрэнерго

Свет будут выключать в большинстве регионов — графики Укрэнерго
В среду, 31 декабря, в большинстве регионов Украины планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии. А также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Графики отключений 31 декабря
Ограничения вводятся в связи с последствиями очередных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
Граждан также призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии и использовать ее экономно в периоды, когда свет подается по графику.
Напомним, что председатель Госэнергонадзора Анатолий Замулко заявил, что в новогоднюю ночь будут действовать стандартные графики почасовых отключений электроэнергии.
