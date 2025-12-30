Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Свет будут выключать в большинстве регионов — графики Укрэнерго

Свет будут выключать в большинстве регионов — графики Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 21:22
Отключение света 31 декабря - графики Укрэнерго
Работник энергокомпании. Фото: ДТЭК

В среду, 31 декабря, в большинстве регионов Украины планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии. А также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Реклама
Читайте также:
Свет будут выключать в большинстве регионов — графики Укрэнерго - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Графики отключений 31 декабря

Ограничения вводятся в связи с последствиями очередных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Граждан также призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии и использовать ее экономно в периоды, когда свет подается по графику.

Напомним, что председатель Госэнергонадзора Анатолий Замулко заявил, что в новогоднюю ночь будут действовать стандартные графики почасовых отключений электроэнергии.

А до этого стало известно, какие правила безопасности нужно соблюдать при использовании зарядных станций.

сфера энергетики Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации