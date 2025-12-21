Світло будуть вимикати менше — Свириденко розповіла про нове рішення Уряду

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

Кабінет Міністрів знайшов спосіб, як зменшити кількість відключень світла в домівках українців. Для цього переглянули перелік об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram у неділю, 21 грудня.

Українцям менше вимикатимуть світло

"Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення", — зазначила Свириденко.

Повідомлення Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Вона пояснила, що такий крок покликаний збалансувати енергосистему. Крім того, це можливість зменшити кількість відключень у людей.

"Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації", — додала прем'єр-міністерка.

