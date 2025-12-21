Світло будуть вимикати менше — Свириденко розповіла про нове рішення Уряду

Світла стане більше — Свириденко заявила про нове рішення Уряду
Кабінет Міністрів знайшов спосіб, як зменшити кількість відключень світла в домівках українців. Для цього переглянули перелік об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram у неділю, 21 грудня.
Українцям менше вимикатимуть світло
"Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення", — зазначила Свириденко.
Вона пояснила, що такий крок покликаний збалансувати енергосистему. Крім того, це можливість зменшити кількість відключень у людей.
"Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації", — додала прем'єр-міністерка.
