Свет будут выключать меньше — Свириденко рассказала о новом решении Правительства

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

Кабинет Министров нашел способ, как уменьшить количество отключений света в домах украинцев. Для этого пересмотрели перечень объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram в воскресенье, 21 декабря.

Украинцам меньше будут выключать свет

"Правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, для нужд населения", — отметила Свириденко.

Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Она пояснила, что такой шаг призван сбалансировать энергосистему. Кроме того, это возможность уменьшить количество отключений у людей.

"Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", — добавила премьер-министр.

