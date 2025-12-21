Видео
Главная Новости дня Света станет больше — Свириденко заявила о новом решении Кабмина

Света станет больше — Свириденко заявила о новом решении Кабмина

Дата публикации 21 декабря 2025 20:23
Свет будут выключать меньше — Свириденко рассказала о новом решении Правительства
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

Кабинет Министров нашел способ, как уменьшить количество отключений света в домах украинцев. Для этого пересмотрели перечень объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram в воскресенье, 21 декабря.

Читайте также:

Украинцам меньше будут выключать свет

"Правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, для нужд населения", — отметила Свириденко.

Камбін вирішив, як зменшити кількість відключень світла у людей
Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Она пояснила, что такой шаг призван сбалансировать энергосистему. Кроме того, это возможность уменьшить количество отключений у людей.

"Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", — добавила премьер-министр.

Напомним, ранее мы писали о том, где завтра, 22 декабря, будут выключать свет. Энергетики предупредили жителей ряда регионов.

Также мы рассказывали о том, сколько будет стоить киловатт света с 1 января 2026 года. Некоторые смогут претендовать на льготы.

