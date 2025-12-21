График отключения света 22 декабря — детали от Укрэнерго

Света не будет в большинстве регионов — графики на завтра
В большинстве регионов Украины в понедельник, 22 декабря, будут действовать графики отключения света. Ограничения вводят из-за российских обстрелов.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Отключение света в Украине 22 декабря
В Укрэнерго рассказали, что в понедельник в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной введения таких ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — предупредили в ведомстве.
В то же время украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, 20 декабря Россия ударила по энергетике в Одесской области. Без электричества осталась часть жителей.
В то же время эксперт предупредил, что в Украине света может не быть до 16-20 часов. Будут действовать 4-5 очередей отключений одновременно.
