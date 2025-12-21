Відео
Україна
Світла не буде в більшості регіонів — графіки на завтра

Світла не буде в більшості регіонів — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 18:27
Графік відключення світла 22 грудня — деталі від Укренерго
Дівчина зі свічкою під час блекауту. Фото: freepik

У більшості регіонів України у понеділок, 22 грудня, діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запроваджують через російські обстріли.

Про це повідомляє Укренерго. 

Читайте також:

Відключення світла в Україні 22 грудня

В Укренерго розповіли, що в понеділок у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Причиною запровадження таких обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — попередили у відомстві.

Водночас українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком. 

Графік відключення світла 22 грудня
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 20 грудня Росія вдарила по енергетиці в Одеській області. Без електрики залишилася частина мешканців.

Водночас експерт попередив, що в Україні світла може не бути до 16-20 годин. Діятимуть 4-5 черг відключень одночасно.

електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
