Графік відключення світла 22 грудня — деталі від Укренерго

Світла не буде в більшості регіонів — графіки на завтра
У більшості регіонів України у понеділок, 22 грудня, діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запроваджують через російські обстріли.
Про це повідомляє Укренерго.
Відключення світла в Україні 22 грудня
В Укренерго розповіли, що в понеділок у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною запровадження таких обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — попередили у відомстві.
Водночас українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Нагадаємо, 20 грудня Росія вдарила по енергетиці в Одеській області. Без електрики залишилася частина мешканців.
Водночас експерт попередив, що в Україні світла може не бути до 16-20 годин. Діятимуть 4-5 черг відключень одночасно.
