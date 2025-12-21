Графік відключення світла 22 грудня — деталі від Укренерго

Дівчина зі свічкою під час блекауту. Фото: freepik

У більшості регіонів України у понеділок, 22 грудня, діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запроваджують через російські обстріли.

Про це повідомляє Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла в Україні 22 грудня

В Укренерго розповіли, що в понеділок у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною запровадження таких обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — попередили у відомстві.

Водночас українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 20 грудня Росія вдарила по енергетиці в Одеській області. Без електрики залишилася частина мешканців.

Водночас експерт попередив, що в Україні світла може не бути до 16-20 годин. Діятимуть 4-5 черг відключень одночасно.