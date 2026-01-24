Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Світла не буде — в яких областях завтра діятимуть графіки

Світла не буде — в яких областях завтра діятимуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 20:14
Графіки відключення світла на 25 січня
Ремонт електромереж. Фото: Міненерго

Завтра, 25 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Причина  наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у суботу, 24 січня.

Реклама
Читайте також:
укренерго
Допис "Укренерго". Фото: скриншот

"Укренерго" звернулось до українців з проханням

Енергетики наголошують, що ситуація зі світлом може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", йдеться в повідомленні.

Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, що сьогодні у декількох областях діяли графіки аварійних відключень.

Також у ніч проти 24 січня Росія вкотре атакувала Київ. Частина столиці без світла, води та тепла.

сфера енергетики Укренерго війна в Україні відключення світла графіки відключень світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації