Графіки відключення світла на 25 січня

Світла не буде — в яких областях завтра діятимуть графіки
Завтра, 25 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Причина — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у суботу, 24 січня.
"Укренерго" звернулось до українців з проханням
Енергетики наголошують, що ситуація зі світлом може змінитись.
"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться в повідомленні.
Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
Нагадаємо, що сьогодні у декількох областях діяли графіки аварійних відключень.
Також у ніч проти 24 січня Росія вкотре атакувала Київ. Частина столиці без світла, води та тепла.
