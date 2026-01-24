Графіки відключення світла на 25 січня

Ремонт електромереж. Фото: Міненерго

Завтра, 25 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Причина — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у суботу, 24 січня.

Допис "Укренерго".

"Укренерго" звернулось до українців з проханням

Енергетики наголошують, що ситуація зі світлом може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться в повідомленні.

Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, що сьогодні у декількох областях діяли графіки аварійних відключень.

Також у ніч проти 24 січня Росія вкотре атакувала Київ. Частина столиці без світла, води та тепла.