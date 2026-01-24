Графики отключения света на 25 января

Света не будет — в каких областях завтра будут графики
Завтра, 25 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света. Причина — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в субботу, 24 января.
"Укрэнерго" обратилось к украинцам с просьбой
Энергетики отмечают, что ситуация со светом может измениться.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", —говорится в сообщении.
Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, что сегодня в нескольких областях действовали графики аварийных отключений.
Также в ночь на 24 января Россия в очередной раз атаковала Киев. Часть столицы без света, воды и тепла.
