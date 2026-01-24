Графики отключения света на 25 января

Ремонт электросетей. Фото: Минэнерго

Завтра, 25 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света. Причина — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в субботу, 24 января.

Реклама

Читайте также:

Сообщение "Укрэнерго". Фото: скриншот

"Укрэнерго" обратилось к украинцам с просьбой

Энергетики отмечают, что ситуация со светом может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", —говорится в сообщении.

Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, что сегодня в нескольких областях действовали графики аварийных отключений.

Также в ночь на 24 января Россия в очередной раз атаковала Киев. Часть столицы без света, воды и тепла.