Енергетик. Фото: ДТЕК

В Укренерго повідомили про тимчасові обмеження електропостачання в Україні у п'ятницю 27 грудня. Вони стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Скриншот допису Укренерго

Відключення світла в Україні 27 грудня — які графіки

Для побутових споживачів світло вимикатимуть з 08:00 до 17:00. Діятиме пів черги відключень.

Для промисловості та бізнесу у цей самий проміжок часу застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Причина обмежень використання електроенергії

Заявляється про пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки, що сталася 25 грудня.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити пошкоджене обладнання та повернути стабільне електропостачання.

Однак час та обсяги обмежень можуть змінюватися протягом дня.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині та Полтавщині запроваджені обмеження електропостачання. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що вони триватимуть ще тиждень.

Як відомо, 25 грудня РФ атакувала енергетику України. Наразі вжито заходів щодо обмеження споживання.