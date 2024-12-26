Энергетик. Фото: ДТЭК

В Укрэнерго сообщили о временных ограничениях электроснабжения в Украине в пятницу, 27 декабря. Они будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

Читайте также:

Скриншот сообщения Укрэнерго

Отключение света в Украине 27 декабря — какие графики

Для бытовых потребителей свет будут выключаться с 08:00 до 17:00. Будет действовать полочереди отключений.

Для промышленности и бизнеса в этот же промежуток времени будут применяться графики ограничения мощности.

Причина ограничений использования электроэнергии

Заявляется о повреждении энергетических объектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки, произошедшей 25 декабря.

Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее восстановить поврежденное оборудование и вернуть стабильное электроснабжение.

Однако время и объем ограничений могут изменяться в течение дня.

Напомним, на Днепропетровщине и Полтавщине введены ограничения электроснабжения. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что они продлятся еще неделю.

Как известно, 25 декабря РФ атаковала энергетику Украины. В настоящее время приняты меры по ограничению потребления.