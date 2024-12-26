Света не будет весь день — какие графики отключений на завтра
В Укрэнерго сообщили о временных ограничениях электроснабжения в Украине в пятницу, 27 декабря. Они будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
Отключение света в Украине 27 декабря — какие графики
Для бытовых потребителей свет будут выключаться с 08:00 до 17:00. Будет действовать полочереди отключений.
Для промышленности и бизнеса в этот же промежуток времени будут применяться графики ограничения мощности.
Причина ограничений использования электроэнергии
Заявляется о повреждении энергетических объектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки, произошедшей 25 декабря.
Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее восстановить поврежденное оборудование и вернуть стабильное электроснабжение.
Однако время и объем ограничений могут изменяться в течение дня.
Напомним, на Днепропетровщине и Полтавщине введены ограничения электроснабжения. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что они продлятся еще неделю.
Как известно, 25 декабря РФ атаковала энергетику Украины. В настоящее время приняты меры по ограничению потребления.
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