Україна
Головна Новини дня Світла не буде у всіх регіонах — графіки від Укренерго

Світла не буде у всіх регіонах — графіки від Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 19:58
Відключення світла 1 січня - графіки Укренерго
Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

У четвер, 1 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго в Telegram.

Відключення світла 1 січня

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвели до ускладнення роботи енергосистеми.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від стану мережі та рівня споживання. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією у періоди, коли світло подається за графіком, аби зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, що голова Держенергонагляду Анатолій Замулко повідомив, що у ніч на Новий рік будуть діяти стандартні графіки погодинних відключень електроенергії. 

А раніше стало відомо, що варто знати при використанні зарядних станцій.

сфера енергетики Укренерго енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
