Отключение света 1 января - графики Укрэнерго

В четверг, 1 января, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Отключение света 1 января

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры, которые привели к осложнению работы энергосистемы.

Энергетики отмечают, что ситуация может меняться в зависимости от состояния сети и уровня потребления. Время и объем отключений для конкретных адресов потребителям рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Также граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией в периоды, когда свет подается по графику, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, что председатель Госэнергонадзора Анатолий Замулко сообщил, что в ночь на Новый год будут действовать стандартные графики почасовых отключений электроэнергии.

