Головна Новини дня Світла не буде у кількох черг одночасно — графіки на завтра

Світла не буде у кількох черг одночасно — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 18:22
Графік відключення світла 8 грудня — деталі від Укренерго
Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

В Україні 8 грудня у всіх регіонах діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно.

Про це повідомили в Укренерго. 

Читайте також:

Графік відключення світла 8 грудня

"Завтра, 8 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — йдеться у повідомленні. 

Час і обсяг застосування обмежень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг. У такі ж години будуть обмеження для промислових споживачів. 

Водночас в Укренерго попередили, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'явиться за графіком. 

Графік відключення світла 8 грудня
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, у ніч проти 7 грудня РФ атакувала критичні об'єкти України. Під удар потрапили об'єкти на Полтавщині та Чернігівщині.

Також ми писали, що не можна підключати до генератора. Неправильне підключення техніки може закінчитися згорілими приладами або навіть пожежею.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
