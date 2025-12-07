График отключения света 8 декабря — детали от Укрэнерго

Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

В Украине 8 декабря во всех регионах будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

График отключения света 8 декабря

"Завтра, 8 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей. В такие же часы будут ограничения для промышленных потребителей.

В то же время в Укрэнерго предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Напомним, в ночь на 7 декабря РФ атаковала критические объекты Украины. Под удар попали объекты на Полтавщине и Черниговщине.

Также мы писали, что нельзя подключать к генератору. Неправильное подключение техники может закончиться сгоревшими приборами или даже пожаром.