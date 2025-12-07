Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Света не будет у нескольких очередей — графики на завтра

Света не будет у нескольких очередей — графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 18:22
График отключения света 8 декабря — детали от Укрэнерго
Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

В Украине 8 декабря во всех регионах будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

График отключения света 8 декабря

"Завтра, 8 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей. В такие же часы будут ограничения для промышленных потребителей.

В то же время в Укрэнерго предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Графік відключення світла 8 грудня
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, в ночь на 7 декабря РФ атаковала критические объекты Украины. Под удар попали объекты на Полтавщине и Черниговщине.

Также мы писали, что нельзя подключать к генератору. Неправильное подключение техники может закончиться сгоревшими приборами или даже пожаром.

электроэнергия отключения света свет Электричество графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации