Світла не буде у кількох черг — графіки відключення на завтра

Світла не буде у кількох черг — графіки відключення на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 18:57
Оновлено: 19:12
Графік відключення світла 14 листопада — де не буде електрики
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

В Україні 14 листопада у більшості регіонів будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Світла не буде у 2-4 черг одночасно.

Про це повідомили в Укренерго. 

Читайте також:

Графік відключення світла на 14 листопада

В Укренерго розповіли, що причиною запровадження обмежень 14 листопада є наслідки масованих атак окупантів на енергетичні об'єкти. 

Так, графіки погодинних відключень завтра діятимуть з 00 до 23:59 обсягом від 2 до 4 черг. У такі ж години діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів. 

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначили в Укренерго.

Там також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'явиться.

Графік відключення світла 14 листопада
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 12 листопада РФ знову атакувала об'єкти енергетики. Споживання електроенергії залишається стабільно високим.

Крім того, експерт розповів по скільки годин українці взимку можуть бути без світла. Сценарій із 8-12 годинами відключення світла на добу може виявитися надто оптимістичним. 

електроенергія обстріли енергосистема світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
