График отключения света 14 ноября — где не будет электричества

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В Украине 14 ноября в большинстве регионов будут применяться меры ограничения потребления. Света не будет в 2-4 очередей одновременно.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

График отключения света на 14 ноября

В Укрэнерго рассказали, что причиной введения ограничений 14 ноября являются последствия массированных атак оккупантов на энергетические объекты.

Так, графики почасовых отключений завтра будут действовать с 00 до 23:59 объемом от 2 до 4 очередей. В такие же часы будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отметили в Укрэнерго.

Там также призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, 12 ноября РФ снова атаковала объекты энергетики. Потребление электроэнергии остается стабильно высоким.

Кроме того, эксперт рассказал по сколько часов украинцы зимой могут быть без света. Сценарий с 8-12 часами отключения света в сутки может оказаться слишком оптимистичным.