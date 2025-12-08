Завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла — Укренерго

Світла не буде у декількох черг — відомі графіки на завтра
Компанія Укренерго поінформувала щодо графіків відключень світла на 9-те грудня. У разі змін заходів обмеження електроенергії компанія радить стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго окремих регіонів України.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у понеділок, 8 грудня.
Інформація про відключення
Завтра, 9 грудня, в усіх регіонах України будуть вживатись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження цих обмежень є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг.
- Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!", — закликає Укренерго.
Компанія попереджає, що час та обсяг застосування цих обмежень можуть змінитись, і актуальна інформація буде на офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, що глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що 8 грудня після атаки на енергосистему України ситуація залишається складною, але контрольованою.
Юрист Олег Козляк розповів про те, що робити, якщо сусідський генератор не дає спати і які норми шуму діють на прибудинковій території.
Читайте Новини.LIVE!