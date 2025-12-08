Завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла — Укренерго

Енергетик працює над відновленням світла. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

Компанія Укренерго поінформувала щодо графіків відключень світла на 9-те грудня. У разі змін заходів обмеження електроенергії компанія радить стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго окремих регіонів України.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у понеділок, 8 грудня.

Реклама

Читайте також:

Інформація про відключення

Завтра, 9 грудня, в усіх регіонах України будуть вживатись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження цих обмежень є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!", — закликає Укренерго.

Компанія попереджає, що час та обсяг застосування цих обмежень можуть змінитись, і актуальна інформація буде на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, що глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що 8 грудня після атаки на енергосистему України ситуація залишається складною, але контрольованою.

Юрист Олег Козляк розповів про те, що робити, якщо сусідський генератор не дає спати і які норми шуму діють на прибудинковій території.