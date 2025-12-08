Завтра в Украине будут действовать графики отключения света - Укрэнерго

Энергетик работает над восстановлением света. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

Компания Укрэнерго проинформировала о графиках отключений света на 9-е декабря. В случае изменений мер ограничения электроэнергии компания советует следить за информацией на официальных страницах облэнерго отдельных регионов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в понедельник, 8 декабря.

Реклама

Читайте также:

Информация об отключении

Реклама

Завтра, 9 декабря, во всех регионах Украины будут приниматься меры ограничения потребления электроэнергии. Причиной введения этих ограничений являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

Время и объем применения ограничений будут такими:

Реклама

Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!", — призывает Укрэнерго.

Компания предупреждает, что время и объем применения этих ограничений могут измениться, и актуальная информация будет на официальных страницах облэнерго.

Реклама

Напомним, что глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что 8 декабря после атаки на энергосистему Украины ситуация остается сложной, но контролируемой.

Реклама

Юрист Олег Козляк рассказал о том, что делать, если соседский генератор не дает спать и какие нормы шума действуют на придомовой территории.

Реклама