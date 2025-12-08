Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Света не будет у нескольких очередей — известны графики на завтра

Света не будет у нескольких очередей — известны графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 19:11
Завтра в Украине будут действовать графики отключения света - Укрэнерго
Энергетик работает над восстановлением света. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

Компания Укрэнерго проинформировала о графиках отключений света на 9-е декабря. В случае изменений мер ограничения электроэнергии компания советует следить за информацией на официальных страницах облэнерго отдельных регионов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в понедельник, 8 декабря.

Реклама
Читайте также:

Информация об отключении

Реклама

Завтра, 9 декабря, во всех регионах Украины будут приниматься меры ограничения потребления электроэнергии. Причиной введения этих ограничений являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Світла не буде у декількох черг — відомі графіки на завтра - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

Время и объем применения ограничений будут такими:

Реклама
  • Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей.
  • Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!", — призывает Укрэнерго.

Компания предупреждает, что время и объем применения этих ограничений могут измениться, и актуальная информация будет на официальных страницах облэнерго.

Реклама

Напомним, что глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что 8 декабря после атаки на энергосистему Украины ситуация остается сложной, но контролируемой.

Реклама

Юрист Олег Козляк рассказал о том, что делать, если соседский генератор не дает спать и какие нормы шума действуют на придомовой территории.

Реклама

Реклама

электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации