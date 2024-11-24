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Світ має дати відповідь на російську ескалацію, — Зеленський

24 листопада 2024 20:22
Ольга Антоновська - редактор
Удар по Дніпру — Зеленський заявив, що світ має відповісти на ескалацію
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

СБУ показала, як виглядають уламки міжконтинентальної ракети, яку росіяни випустили на Дніпро. Україна разом з партнерами працює над встановленням всіх деталей та характеристик щодо цієї ракети. Світ має дати на це відповідь.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram у неділю, 24 листопада. 

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Як зазначив Зеленський, наразі Україна разом з партнерами проводить експертизи уламків ракети, якою атакували Дніпро. Встановлюють всі характеристики цієї зброї.

"Для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок", — заявив президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що світ має системи протиповітряної оборони, які здатні захищати й від такої зброї. Він вважає, що наразі потрібно на цьому зосередитись. Володимир Зеленський додав, що необхідно зробити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. За його словами, це можливо досягти двома речами — допомогою Україні й тиском на Росію.

"Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки — у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також — наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію", — зазначив президент.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни припустили, що інноваційність ракети "Орєшнік" дещо перебільшена. Офіційні особи Пентагону стверджують, що це ракета середньої дальності, створена на базі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж".

В ГУР Міноборони України припустили, що Росія може розпочати серійне виробництво ракетного комплексу "Орєшнік". Це може стати серйозною загрозою для України.

Володимир Зеленський обстріли ракета ескалація президент війна в Україні

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