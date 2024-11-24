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Мир должен ответить на российскую эскалацию, — Зеленский

24 ноября 2024 20:22
Ольга Антоновская - редактор
Удар по Днепру — Зеленский заявил, что мир должен ответить на эскалацию
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

СБУ показала, как выглядят обломки межконтинентальной ракеты, выпущенные россиянами на Днепр. Украина вместе с партнерами работает над установкой всех деталей и характеристик этой ракеты. Мир должен ответить на это.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 24 ноября.

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Как отметил Зеленский, Украина вместе с партнерами проводит экспертизы обломков ракеты, которой атаковали Днепр. Устанавливают все свойства этого оружия.

"Для того чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг", — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что мир имеет системы противовоздушной обороны, которые способны защищать и от такого оружия. Он считает, что сейчас нужно на этом сосредоточиться. Владимир Зеленский добавил, что необходимо сделать все, чтобы Россия была вынуждена искать мир. По его словам, это возможно достичь двумя вещами — помощью Украине и давлением на Россию.

"Россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия. Последствия — в наших действиях на фронте, наших воинов, наших подразделений. А также последствия в действиях мира. В том, как мир отвечает. Нельзя давать Путину ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие", — отметил президент.

Напомним, в Институте изучения войны предположили, что инновационность ракеты "Орешник" несколько преувеличена. Официальные лица Пентагона утверждают, что это ракета средней дальности, созданная на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".

В ГУР Минобороны Украины предположили, что Россия может приступить к серийному производству ракетного комплекса "Орешник". Это может оказаться серьезной угрозой для Украины.

Владимир Зеленский обстрелы ракета эскалация президент война в Украине

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