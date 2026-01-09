Відео
Головна Новини дня Свириденко сказала, куди цілила Росія у Києві — яка ситуація

Свириденко сказала, куди цілила Росія у Києві — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 12:01
Свириденко розповіла про наслідки масованого обстрілу України
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириженко. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила наслідки російської атаки в ніч проти 9 січня. Вона повідомила, що вже заслухала доповіді від кількох міністерств і сформовані конкретні подальші рішення для усунення наслідків.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Читайте також:

Свириденко сказала, куди цілила Росія по Києву

Як повідомила очільниця уряду, російські війська годинами безперервно били по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Києва й інших українських міст. Під час атаки ворог застосував понад 240 безпілотників і 36 ракет. У столиці за останінми даними загинули чотири людини, ще 25 отримали поранення. Прем'єр-міністерка висловила співчуття сім'ям загиблих.

У Києві внаслідок пошкодження підстанцій, ліній електропередач і об'єктів генерації в окремих районах виникли перебої з електро- та водопостачанням.

"Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні — це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю", — сказала Юлія Свириденко.

Наразі тривають роботи з відновлення живлення для більш ніж 500 тисяч споживачів. Через складний стан енергосистеми застосовуються як аварійні, так і погодинні відключення електроенергії. Також Юлія Свириденко зауважила, що на їх тривалість додатково впливають погодні умови та похолодання. 

"Через атаки знеструмлений Славутич — енергетики вже відновлюють світло для близько 3 тисяч абонентів на Чернігівщині. Паралельно через негоду фіксуємо знеструмлення в окремих населених пунктах у більшості областей. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання", — повідомила Свириденко.

Нагадаємо, Новини.LIVE показали фото та відео наслідків масованого удару Росії по Києву

Також Україна терміново скликає нараду з міжнародними партнерами через застосування Росії по Львову ракети "Орєшнік".

Окремо на масовану атаку відреагував президент Володимир Зеленський.

Київ обстріли Юлія Свириденко дрони війна в Україні Росія ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
