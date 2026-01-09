Свириденко рассказала о последствиях массированного обстрела Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириженко. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила последствия российской атаки в ночь на 9 января. Она сообщила, что уже заслушала доклады от нескольких министерств и сформированы конкретные дальнейшие решения для устранения последствий.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram.

Как сообщила глава правительства, российские войска часами непрерывно били по жилой застройке и гражданской инфраструктуре Киева и других украинских городов. Во время атаки враг применил более 240 беспилотников и 36 ракет. В столице по последним данным погибли четыре человека, еще 25 получили ранения. Премьер-министр выразила соболезнования семьям погибших.

В Киеве в результате повреждения подстанций, линий электропередач и объектов генерации в отдельных районах возникли перебои с электро- и водоснабжением.

"На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные — это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие", — сказала Юлия Свириденко.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению питания для более чем 500 тысяч потребителей. Из-за сложного состояния энергосистемы применяются как аварийные, так и почасовые отключения электроэнергии. Также Юлия Свириденко отметила, что на их продолжительность дополнительно влияют погодные условия и похолодание.

"Из-за атаки обесточен Славутич — энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов на Черниговщине. Параллельно из-за непогоды фиксируем обесточивание в отдельных населенных пунктах в большинстве областей. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения", — сообщила Свириденко.

Также Украина срочно созывает совещание с международными партнерами из-за применения России по Львову ракеты "Орешник".

Отдельно на массированную атаку отреагировал президент Владимир Зеленский.