Свириденко прокоментувала чутки про призначення її главою Нафтогазу

Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Юлія Свириденко прокоментувала чутки про можливе призначення її очільницею Нафтогазу. Вона не стала прямо відповідати, а сказала, що поки відпочиває.

Про це Юлія Свириденко сказала у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Можливе призначення Свириденко главою Нафтогазу

Свириденко відповіла на запитання, чи надходила їй пропозиція очолити Нафтогаз:

"Поки відпочиваємо, відпочиваємо і набираємося сил і енергії".

А на запитання про те, що допомагає відновлювати сили після складного року, Свириденко зазначила, що головним способом для неї є сон.

За інформацією "Суспільного", український лідер Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити Нафтогаз. Водночас остаточне рішення щодо керівника компанії ухвалює наглядова рада, яка призначає голову правління простою більшістю голосів.

А член наглядової ради Тор Мартін Анфіннсен повідомив, що така кандидатура стала певною несподіванкою.

"Незалежно від кандидата, обов'язковим є забезпечення дотримання принципів належного корпоративного управління", — додав Анфіннсен.

Як писали Новини.LIVE, у липні Зеленський повідомив, що Свириденко може очолити посаду посла США. Водночас згодом стало відомо, що Свириденко відмовилася їхати до США. Знайти заміну складно через те, що українські політики неохоче погоджуються працювати з адміністрацією Дональда Трампа, яку вважають непередбачуваною.

А 14 липня Верховна Рада прийняла відставку Юлії Свириденко із посади премʼєр-міністра України. "За" проголосували 258 народних депутатів.