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Головна Новини дня Свириденко підтвердила участь у відбудові України

Свириденко підтвердила участь у відбудові України

Ua ru
27 жовтня 2026 14:22
Ексклюзив
Юлія Свириденко підтвердила, що займатиметься відбудовою України facebook.com/yulia.svyrydenko
Експремʼєрка Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Колишня премʼєрка України Юлія Свириденко підтвердила, що буде займатися відбудовою країни. Напередодні уряд призначив її своєю уповноваженою представницею в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови.

Про це Юлія Свириденко сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на Київському міжнародному економічному форумі.

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Свириденко займатиметься відбудовою України

Журналістка Новини.LIVE запитала у Свириденко, чи буде вона займатися відбудовою Україною

"Буду", — відповіла вона.

Американсько-Український фонд відбудови створений для залучення інвестицій у відновлення економіки. Його діяльність охоплюватиме енергетичний сектор, інфраструктуру, критично важливі корисні копалини та інноваційні технології.

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Як писали Новини.LIVE, уряд України змінив представництво держави в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови. Новою уповноваженою представницею призначили Юлію Свириденко, яка замінила Єгора Перелигіна.

Раніше Свириденко відреагувала на чутки про ймовірне призначення на посаду керівниці Нафтогазу. Прямо підтверджувати чи спростовувати цю інформацію вона не стала.

США Україна Юлія Свириденко економіка відновлення
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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