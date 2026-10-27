Свириденко подтвердила свое участие в восстановлении Украины
Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что будет заниматься восстановлением страны. Накануне правительство назначило её своим уполномоченным представителем в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на Киевском международном экономическом форуме.
Свириденко будет заниматься восстановлением Украины
Журналистка Новини.LIVE спросила у Свириденко, будет ли она заниматься восстановлением Украины.
"Буду", — ответила она.
Американско-украинский фонд восстановления создан для привлечения инвестиций в восстановление экономики. Его деятельность будет охватывать энергетический сектор, инфраструктуру, критически важные полезные ископаемые и инновационные технологии.
Стартовый капитал фонда составляет 150 млн долларов — по 75 млн долларов внесут Украина и США.
Как писали Новини.LIVE, правительство Украины сменило представительство государства в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления. Новым уполномоченным представителем назначили Юлию Свириденко, которая сменила Егора Перелигина.
Ранее Свириденко отреагировала на слухи о возможном назначении на должность главы Нафтогаза. Прямо подтверждать или опровергать эту информацию она не стала.