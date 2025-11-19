Свириденко не з’явилась до Ради на вимогу нардепів

Свириденко не з'явилася у Раді — хто її замінив
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:00
Термінова новина
Замість прем’єр-міністерки Юлії Свириденко до Верховної Ради прийшов віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Він відповідатиме на запитання нардепів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради у середу, 19 листопада.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Свириденко перебуває на зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду.
Новина доповнюється
