Свириденко не з’явилась до Ради на вимогу нардепів

Термінова новина

Замість прем’єр-міністерки Юлії Свириденко до Верховної Ради прийшов віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Він відповідатиме на запитання нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради у середу, 19 листопада.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Свириденко перебуває на зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду.

