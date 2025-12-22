Відео
Свириденко анонсувала заходи з економії енергії — яка мета

Свириденко анонсувала заходи з економії енергії — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 18:22
Україна може вивільнити до 1 ГВт електроенергії для критичної інфраструктури - Свириденко
Юлія Свириденко. Фото: кадр з відео

Україна може додатково вивільнити до 1 ГВт електроенергії. Це можливо, якщо скоротити споживання серед абонентів, підключених до критичної інфраструктури.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час відповіді на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Читайте також:

Україна може вивільнити до 1 ГВт електроенергії

За словами Свириденко, уряд доручив усім головам військово-цивільних адміністрацій ретельно проаналізувати об'єкти критичної інфраструктури та визначити суміжних споживачів, чиє енергоспоживання можна оптимізувати.

Попередній аналіз показав, що це дозволить ввести в графіки додатково близько 1 ГВт електроенергії.

Основна задача зараз — вивільнити цей додатковий енергоресурс, щоб забезпечити споживачів, зазначила Свириденко.

Нагадаємо, що експертка з енергетики Олена Лапенко повідомила, що в України є резерви для відновлення енергетики — наразі країна має втричі більше обладнання, ніж у 2022 році.

Крім того, вона пояснила, скільки часу необхідно для відновлення підстанцій після російських обстрілів. Наразі ремонт триває менш ніж місяць.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
