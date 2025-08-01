В Україну приїде місія МВФ - Свириденко назвала терміни

Юлія Свириденко провела розмову з Крісталіною Георгієвою. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Україна очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду (МВФ). Це станеться наприкінці серпня.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.

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Свириденко повідомила, що сьогодні вперше в статусі прем'єрки провела розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Вона висловила вдячність очільниці МВФ за щирі слова підтримки та співчуття у зв’язку з учорашнім ракетним ударом по Києву.

"Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік", — розповіла Свириденко.

За словами Свириденко, Україна спільно з міжнародними партнерами працює над пошуком рішень для забезпечення фінансових потреб держави в умовах війни та продовження курсу реформ.

"Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання", — додала прем'єр.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко припустила, що Україні може знадобитися додаткова фінансова допомога від Міжнародного валютного фонду. Термін дії попередньої кредитної програми закінчується вже за два роки.

Також стало відомо, що Міжнародний валютний фонд вимагає від України ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи.