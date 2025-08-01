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Главная Новости дня Свириденко анонсировала визит миссии МВФ в Украину — какие сроки

Свириденко анонсировала визит миссии МВФ в Украину — какие сроки

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 23:17
В Украину приедет миссия МВФ - Свириденко назвала сроки - Свириденко
Юлия Свириденко провела беседу с Кристалиной Георгиевой. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Украина ожидает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ). Это произойдет в конце августа.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

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Пост Свириденко. Фото: скриншот

В Украину приедет миссия МВФ

Свириденко сообщила, что сегодня впервые в статусе премьера провела разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Она выразила благодарность руководительнице МВФ за искренние слова поддержки и соболезнования в связи со вчерашним ракетным ударом по Киеву.

"Обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве с МВФ. Сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год", — рассказала Свириденко.

По словам Свириденко, Украина совместно с международными партнерами работает над поиском решений для обеспечения финансовых потребностей государства в условиях войны и продолжения курса реформ.

"Ожидаем визит миссии Фонда в Киев в конце августа. Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства", — добавила премьер.

Напомним, что ранее премьер-министр Юлия Свириденко предположила, что Украине может понадобиться дополнительная финансовая помощь от Международного валютного фонда. Срок действия предыдущей кредитной программы истекает уже через два года.

Также стало известно, что Международный валютный фонд требует от Украины принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы.

МВФ Киев военная помощь Юлия Свириденко визит
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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