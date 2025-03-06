Інна Свириба відмовилась від мандату Слуги народу — її замінить Сергій Мельник

Інна Свириба. Фото: скриншот

Інна Свириба, яка була визнана обраною народною депутаткою від партії "Слуга народу", подала заяву про відмову від мандата. Її замінить наступний за списком кандидат.

Про це повідомила Центральна виборча комісія (ЦВК) у четвер, 6 березня.

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У зв’язку з відмовою Свириби від мандату, ЦВК визнала обраним наступного за списком кандидата — Сергія Мельника (№149 у виборчому списку).

Мельник замінить у парламенті Ірину Кормишкіну, місце якої спочатку мала зайняти Свириба.

"Інна Свириба, яка була визнана обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", подала заяву про відмову від депутатського мандата", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ЦВК у Facebook

Нагадаємо, у Верховній Раді з’явилася нова депутатка — Таміла Ташева. Центральна виборча комісія визнала її обраною від партії "Голос".

Також ми писали, що Верховна Рада України підтримала припинення повноважень миколаївської депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної.