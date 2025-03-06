Инна Свириба отказалась от мандата Слуги народа — ее заменит Сергей Мельник

Инна Свириба. Фото: скриншот

Инна Свириба, которая была признана избранным народным депутатом от партии "Слуга народа", подала заявление об отказе от мандата. Ее заменит следующий по списку кандидат.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в четверг, 6 марта.

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В связи с отказом Свирибы от мандата, ЦИК признала избранным следующего по списку кандидата — Сергея Мельника (№149 в избирательном списке).

Мельник заменит в парламенте Ирину Кормышкину, место которой изначально должна была занять Свириба.

"Инна Свириба, которая была признана избранным народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", подала заявление об отказе от депутатского мандата", — говорится в сообщении.

Сообщение ЦИК в Facebook

Напомним, в Верховной Раде появилась новый депутат - Тамила Ташева. Центральная избирательная комиссия признала ее избранной от партии "Голос".

Также мы писали, что Верховная Рада Украины поддержала прекращение полномочий николаевского депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной.