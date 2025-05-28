Суд покарав свідка Єгови, який ухилився від мобілізації

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: depositphotos

У Хмельницькій області свідок Єгови отримав дві повістки та відмовився від мобілізації. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 38-річний мешканець Хмельницької області за результатами медичної комісії був визнаний придатним до проходження військової служби, у серпні та вересні 2024 року отримував повістки, однак не з'явився до територіального центру комплектування.

Під час судового засідання обвинувачений заперечив свою вину, пояснивши відмову від мобілізації релігійними переконаннями. За його словами, він є свідком Єгови, а тому не може брати участі у військових діях. Також чоловік визнав, що отримував повістки, однак наголосив: через глибокі внутрішні переконання не має морального права служити у збройних силах. Він додав, що свого часу проходив альтернативну службу замість строкової саме з цієї причини.

Військовий ТЦК підтвердив, що чоловік отримував повістки, однак ухилився від мобілізації. Представник установи наголосив, що армія потребує фахівців не лише для участі в бойових діях — є й посади, які не передбачають прямого залучення до фронту.

Рішення суду

Нетішинський міський суд Хмельницької області, вивчивши обставини справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Івано-Франківську судили військового, який тричі вчинив СЗЧ. Зокрема, його позбавили волі.

Також ми писали, чи заберуть нерухомість за штрафи перед ТЦК.