Суд наказал свидетеля Иеговы, который уклонился от мобилизации

Суд принял решение. Иллюстративное фото: depositphotos

В Хмельницкой области свидетель Иеговы получил две повестки и отказался от мобилизации. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 38-летний житель Хмельницкой области по результатам медицинской комиссии был признан годным к прохождению военной службы, в августе и сентябре 2024 года получал повестки, однако не явился в территориальный центр комплектования.

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Во время судебного заседания обвиняемый отрицал свою вину, объяснив отказ от мобилизации религиозными убеждениями. По его словам, он является свидетелем Иеговы, а потому не может участвовать в военных действиях. Также мужчина признал, что получал повестки, однако подчеркнул: из-за глубоких внутренних убеждений не имеет морального права служить в вооруженных силах. Он добавил, что в свое время проходил альтернативную службу вместо срочной именно по этой причине.

Военный ТЦК подтвердил, что мужчина получал повестки, однако уклонился от мобилизации. Представитель учреждения отметил, что армия нуждается в специалистах не только для участия в боевых действиях — есть и должности, которые не предусматривают прямого привлечения к фронту.

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Решение суда

Нетешинский городской суд Хмельницкой области, изучив обстоятельства дела, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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