Суд покарав військового, який тричі здійснив СЗЧ

Суддівський молоток. Фото: Freepik

В Івано-Франківську судили військового, який тричі здійснив самовільне залишення частини. За йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений почав проходити службу з 26 лютого 2022 року. Однак за цей час вже тричі вчиняв самовільне залишення частини (СЗЧ).

Зокрема, перший раз чоловік не повернувся вчасно після закінчення терміну лікування. У другій та третій раз — через вживання алкоголю.

"Третій раз тривалий час вживав алкогольні напої, та не повертався на службу. Планував повернутися пізніше. Визнає в повному обсязі всі обставини вчиненого, спосіб та час вчиненого правопорушення, а також погоджується із кваліфікацією його дій", — сказано в суді.

Рішення суду

Суд визнав щире каяття військового як обставини, що пом'якшує покарання. Обвинуваченому позбавили волі на 5 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі судили військового, який через помилку посадовців військової частини отримав 2,4 млн гривень та пішов у СЗЧ.

Також ми повідомляли, чи має військовий право на ВЛК, якщо вчинив СЗЧ.