Суд наказал военного, который трижды совершил СЗЧ

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Ивано-Франковске судили военного, который трижды совершил самовольное оставление части. За это ему назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый начал проходить службу с 26 февраля 2022 года. Однако за это время уже трижды совершал самовольное оставление части (СВЧ).

В частности, первый раз мужчина не вернулся вовремя после окончания срока лечения. Во второй и третий раз — из-за употребления алкоголя.

"Третий раз длительное время употреблял алкогольные напитки, и не возвращался на службу. Планировал вернуться позже. Признает в полном объеме все обстоятельства совершенного, способ и время совершенного правонарушения, а также соглашается с квалификацией его действий", — сказано в суде.

Решение суда

Суд признал искреннее раскаяние военного как обстоятельства, смягчающего наказание. Обвиняемого лишили свободы на 5 лет.

Напомним, недавно мы писали, что в Днепре судили военного, который из-за ошибки должностных лиц воинской части получил 2,4 млн гривен и ушел в СВЧ.

Также мы сообщали, имеет ли военный право на ВВК, если совершил СЗЧ.