Що відомо про Гімн України та День Державного Гімну України

Люди співають Гімн України. Фото: Андрій Колодюк/Facebook

Щороку 10 березня в Україні відзначають День Державного Гімну. Офіційно це свято Кабінет міністрів України затвердив під час засідання 7 грудня 2021 року.

З нагоди держави свята Новини.LIVE підготували інформацію про один із головних державних символів України.

Читайте також:

Що відомо про Гімн України

Вірш "Ще не вмерла Україна" написав у 1862 році український етнограф, фольклорист і поет Павло Чубинський. Музику на ці слова у 1863 році створив композитор Михайло Вербицький.

Дату святкування Дня Державного Гербу обрали невипадково: у 1865 році саме 10 березня твір "Ще не вмерла Україна" вперше прозвучав на концерті, присвяченому пам'яті Тараса Шевченка, у Перемишлі. Того ж року вірш надрукували з нотами, а у 1910 році записали на платівку у виконанні оперного співака-тенора Модеста Менцинського.

Офіційну музичну редакцію Гімну Верховна Рада ухвалила 15 січня 1992 року, а текст твору 6 березня 2003 року затвердили Законом України "Про Державний Гімн України".

Нагадаємо, 19 лютого в Україні відзначали День Державного Герба. Це теж відносно молоде свято, яке затвердили у 2018 році.

Також ми повідомляли, що 29 січня в Україні вшанували пам'ять Героїв Крут. 106 років тому українська молодь вступила в бій із більшовиками.