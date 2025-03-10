Что известно о Гимне Украины и Дне Государственного Гимна Украины

Люди поют Гимн Украины. Фото: Андрей Колодюк/Facebook

Ежегодно 10 марта в Украине отмечают День Государственного Гимна. Официально этот праздник Кабинет министров Украины утвердил во время заседания 7 декабря 2021 года.

По случаю государства праздника Новини.LIVE подготовили информацию об одном из главных государственных символов Украины.

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Что известно о Гимне Украины

Стихотворение "Ще не вмерла Украина" написал в 1862 году украинский этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский. Музыку на эти слова в 1863 году создал композитор Михаил Вербицкий.

Дату празднования Дня Государственного Герба выбрали неслучайно: в 1865 году именно 10 марта произведение "Ще не вмерла Украина" впервые прозвучало на концерте, посвященном памяти Тараса Шевченко, в Перемышле. В том же году стихотворение напечатали с нотами, а в 1910 году записали на пластинку в исполнении оперного певца-тенора Модеста Менцинского.

Официальную музыкальную редакцию Гимна Верховная Рада приняла 15 января 1992 года, а текст произведения 6 марта 2003 года утвердили Законом Украины "О Государственном Гимне Украины".

Напомним, 19 февраля в Украине отмечали День Государственного Герба. Это тоже относительно молодой праздник, который утвердили в 2018 году.

Также мы сообщали, что 29 января в Украине почтили память Героев Крут. 106 лет назад украинская молодежь вступила в бой с большевиками.