Священник хотів вивезти ухилянта за кордон — ДПСУ затримала

Прикордонники затримали священника, який сховав чоловіка призовного віку під рясами та віз у бік кордону. "Пасажира" мали переправити до Словаччини за 10 000 доларів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі 19 серпня.

Священник допомагав ухилянту втекти за кордон

Прикордонники розповіли, що зупинили Mercedes, який рухався в бік кордону, а за кермом був 50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів. Однак під час огляду автівки з'ясувалося, що на задньому сидінні під рясами був схований 41-річний житель Сумської області.

За даними ДПСУ, "пасажира" мали переправити до кордону зі Словаччиною за 10 тис. доларів. На місце прибула Нацполіція.

"У діях священнослужителя вбачають ознаки кримінального правопорушення, а "пасажир" відповідатиме за спробу незаконного перетину держкордону", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві адвокат за гроші зняв чоловіка з розшуку. Ба більше, він обіцяв фіктивно працевлаштувати його на держпідприємство заради бронювання.

Крім того, СБУ викрила схему для ухилянтів, де юристи та лікарі торгували фіктивними довідками. Усім загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.