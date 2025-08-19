Відео
Священник сховав ухилянта під рясами і віз за кордон — відео

Священник сховав ухилянта під рясами і віз за кордон — відео

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 18:23
Священник хотів вивезти ухилянта за кордон — ДПСУ затримала
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали священника, який сховав чоловіка призовного віку під рясами та віз у бік кордону. "Пасажира" мали переправити до Словаччини за 10 000 доларів. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі 19 серпня. 

Читайте також:

Священник допомагав ухилянту втекти за кордон

Прикордонники розповіли, що зупинили Mercedes, який рухався в бік кордону, а за кермом був 50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів. Однак під час огляду автівки з'ясувалося, що на задньому сидінні під рясами був схований 41-річний житель Сумської області. 

За даними ДПСУ, "пасажира" мали переправити до кордону зі Словаччиною за 10 тис. доларів. На місце прибула Нацполіція.

"У діях священнослужителя вбачають ознаки кримінального правопорушення, а "пасажир" відповідатиме за спробу незаконного перетину держкордону", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Києві адвокат за гроші зняв чоловіка з розшуку. Ба більше, він обіцяв фіктивно працевлаштувати його на держпідприємство заради бронювання.

Крім того, СБУ викрила схему для ухилянтів, де юристи та лікарі торгували фіктивними довідками. Усім загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

кордон священики мобілізація війна в Україні ухилянти ДПСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
