Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Священник спрятал уклониста под рясами и вез за границу — видео

Священник спрятал уклониста под рясами и вез за границу — видео

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:23
Священник хотел вывезти уклониста за границу — ГПСУ задержала
Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали священника, который спрятал мужчину призывного возраста под рясами и вез в сторону границы. "Пассажира" должны были переправить в Словакию за 10 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 19 августа.

Реклама
Читайте также:

Священник помогал уклонисту сбежать за границу

Пограничники рассказали, что остановили Mercedes, который двигался в сторону границы, а за рулем был 50-летний священнослужитель одного из закарпатских монастырей. Однако при осмотре автомобиля выяснилось, что на заднем сиденье под рясами был спрятан 41-летний житель Сумской области.

По данным ГПСУ, "пассажира" должны были переправить к границе со Словакией за 10 тыс. долларов. На место прибыла Нацполиция.

"В действиях священнослужителя усматривают признаки уголовного преступления, а "пассажир" будет отвечать за попытку незаконного пересечения госграницы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве адвокат за деньги снял мужчину с розыска. Более того, он обещал фиктивно трудоустроить его на госпредприятие ради бронирования.

Кроме того, СБУ разоблачила схему для уклонистов, где юристы и врачи торговали фиктивными справками. Всем грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

граница священники мобилизация война в Украине уклонисты ГПСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации