Священник хотел вывезти уклониста за границу — ГПСУ задержала

Пограничники задержали священника, который спрятал мужчину призывного возраста под рясами и вез в сторону границы. "Пассажира" должны были переправить в Словакию за 10 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 19 августа.

Священник помогал уклонисту сбежать за границу

Пограничники рассказали, что остановили Mercedes, который двигался в сторону границы, а за рулем был 50-летний священнослужитель одного из закарпатских монастырей. Однако при осмотре автомобиля выяснилось, что на заднем сиденье под рясами был спрятан 41-летний житель Сумской области.

По данным ГПСУ, "пассажира" должны были переправить к границе со Словакией за 10 тыс. долларов. На место прибыла Нацполиция.

"В действиях священнослужителя усматривают признаки уголовного преступления, а "пассажир" будет отвечать за попытку незаконного пересечения госграницы", — говорится в сообщении.

