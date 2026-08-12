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Головна Новини дня Сухо, сонячно та до +30°C: прогноз погоди в Україні на завтра

Сухо, сонячно та до +30°C: прогноз погоди в Україні на завтра

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Дата публікації: 12 серпня 2026 23:53
Погода в Україні 13 серпня: чи повернеться спека завтра
Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, проте опадів не прогнозують. Вдень температура повітря в більшості областей становитиме +21...+26 °C, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +30 °C. За прогнозом Наталки Діденко, комфортна суха погода збережеться до кінця тижня, після чого в Україну знову повернеться спека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 13 серпня
Погода в Україні на 13 серпня. Карта: Укргідрометцентр

Погода від Укргідрометцентру на 13 серпня

За прогнозом Укргідрометцентру, 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +8...+13 °C, а на півдні країни — +14...+19 °C. Вдень у більшості регіонів очікується +21...+26 °C, а на Закарпатті повітря прогріється до +30 °C.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода від Наталки Діденко на 13 серпня

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що свіжа повітряна маса зайшла в тил холодного атмосферного фронту, який практично не приніс дощів. За її словами, така погода радуватиме українців протягом усього тижня.

З 13 серпня і до суботи включно денна температура повітря в Україні коливатиметься в межах +22...+26 °C.

Вже з неділі-понеділка в Україну знову повернеться спека. Водночас уночі серпень принесе помітно нижчі температури, тому ночі залишатимуться приємно прохолодними.

Дощів найближчим часом не очікується, оскільки над Україною утримуватиметься антициклон.

У Києві 13 серпня і до кінця тижня буде сухо та сонячно. Денна температура повітря становитиме +22...+25 °C.

У неділю в столиці потеплішає до +28 °C, а вже з понеділка, за прогнозом синоптикині, спека повернеться.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, 13 серпня в Україні встановиться суха та комфортна погода під впливом антициклону. Після спекотного періоду країну охопила свіжа повітряна маса, тому найближчими днями очікується приємна прохолода, особливо вночі. Водночас із початком наступного тижня температура знову почне зростати, і спека повернеться.

Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року в Україні очікується температура на 1–3 °C вище кліматичної норми та дефіцит опадів. У південних і східних областях у першій половині місяця температура місцями сягатиме +36...+39 °C, а в окремі дні — до +41 °C. Водночас у другій половині серпня можливі грози, зливи, шквали та град, а наприкінці місяця спека послабшає.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні серпень
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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